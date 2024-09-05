Куда жаловаться на холодные батареи в домах Челябинска: пошаговая инструкция и телефоны служб, отвечающих за отопление в квартире

В Челябинске отопление включают поэтапно. Сначала оно появляется в детских садах, школах и больницах, а затем уже в жилых домах. Для последних тоже существует график подачи тепла, который нужно соблюдать для бесперебойной работы отопительной системы. Распределяют тепло по квартирам управляющие компании. Даем пошаговую инструкцию, куда звонить и к кому обращаться за помощью, если в доме отопление так и не появилось или осталась без тепла только ваша квартира.