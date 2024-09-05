Куда жаловаться на холодные батареи в домах Челябинска: пошаговая инструкция и телефоны служб, отвечающих за отопление в квартире

В Челябинске отопление включают поэтапно. Сначала оно появляется в детских садах, школах и больницах, а затем уже в жилых домах. Для последних тоже существует график подачи тепла, который нужно соблюдать для бесперебойной работы отопительной системы. Распределяют тепло по квартирам управляющие компании. Даем пошаговую инструкцию, куда звонить и к кому обращаться за помощью, если в доме отопление так и не появилось или осталась без тепла только ваша квартира.
Отопления нет во всем доме: куда звонить в Челябинске
Если все нормативные сроки подачи тепла уже истекли — везде отопление подключено, а во всем вашем доме батареи все еще холодные, нужно звонить в управляющую компанию или теплоснабжающие организации. Специалисты должны разобраться в причинах отсутствия отопления и устранению нарушений.
Единая теплоснабжающая организация — УСТЭК-Челябинск: 8 (351)246−40−00.
Челябинские коммунальные тепловые сети — отвечает за северную зону Металлургического района и локальные котельные: 8 (351)723−01−81, 200−20−82 (83, 84, 85).
Отопления нет только в квартире: к кому обращаться в Челябинске
Если у соседей отопление уже есть, а в вашей квартире батареи остаются холодными, или отопления нет в какой-либо из комнат, вам следует обратиться в управляющую компанию.
Специалисты компании проверят работу внутридомовой системы и в вашей квартире. Возможно, проблема заключается в воздушной пробке. В таком случае они помогут удалить лишний воздух из батарей и наладить правильную циркуляцию теплоносителя.
Самостоятельно открывать задвижки, продувать батареи или стояки в квартире не рекомендуют.
Отметим, что тепло во все дома Челябинска поступает в течение 5 дней после начала отопительного сезона. Поэтому если у ваших знакомых батареи уже горячие, а у вас пока нет, не стоит сразу переживать. Возможно, нужно подождать.