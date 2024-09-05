Омская филармония отмечает 85-летие серией открытых концертов

Омская филармония решила отпраздновать свое 85-летие серией бесплатных концертов. Выступления будут проходить с сентября по май на улицах, в вузах, торговых центрах и на предприятиях. Музыканты будут исполнять классику, джаз, современные и эстрадные композиции. Первый концерт состоится в воскресенье, 8 сентября, в 16:00 на площади у Концертного зала. В нем примет участие звонарь Свято-Никольского Казачьего собора. Музыканты исполнят произведения Михаила Глинки и Александра Глазунова, а также увертюру «1812 год» Петра Чайковского. Следующий концерт состоится 22 сентября в 17:00 на улице Чокана Валиханова. В нем выступит квартет народных инструментов «Тарские ворота».