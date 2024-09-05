Обстановка на Крымском мосту: очередь за час выросла в три раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. В четверг к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь из 320 транспортных средств, их количество за час выросло в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.