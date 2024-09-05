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Обстановка на Крымском мосту: очередь за час выросла в три раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. В четверг к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь из 320 транспортных средств, их количество за час выросло в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 320 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 перед пунктом досмотра со стороны Тамани находилось 100 автомобилей, с крымского берега заторов не было.

Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.