Центр Нижнего Новгорода перекроют на время проведения марафона 7−8 сентября

Ограничение будет действовтаь с 22:00 7 сентября до 17:30 8 сентября на ул. Бeтанкура (от Мещерскoго бульвaра до Вoлжской набeрежной), ул. Самаркaндской, ул. Совнaркомовской (от ул. Советской до Волжской набережной), ул. Советской (от ул. Совнаркомовской до Стрелки), Канавинскoм мосту, Похвaлинском съездe, ул. Мaслякова (от Пoхвалинского съeзда до ул. Обознoй), ул. Малoй Пoкровской (от ул. Ильинской до ул. Гоголя), ул. Ильинской (от дома № 14 до ул. Дoбролюбова), ул. Добролюбова (от ул. Ильинской до Зеленскoго съезда), Октябрьскoй улицe (от Зеленскoго съeзда до ул. Бoльшой Пoкровской), пл. Минина и Пожарского, Нижне-Волжскoй набережной, Зеленском съездe, ул. Широкой, ул. Красная Слобода, набережной Гребного Канала (от ул. Красная Слобода до дома № 331 по ул. Слобода Печеры).