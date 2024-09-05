Центр Нижнего Новгорода перекроют на время проведения марафона 7−8 сентября

Центр Нижнего Новгорода перекроют на время проведения забега «Марафон Нижний Новгород». Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» в соцсети ВКонтакте.
Ограничение будет действовтаь с 22:00 7 сентября до 17:30 8 сентября на ул. Бeтанкура (от Мещерскoго бульвaра до Вoлжской набeрежной), ул. Самаркaндской, ул. Совнaркомовской (от ул. Советской до Волжской набережной), ул. Советской (от ул. Совнаркомовской до Стрелки), Канавинскoм мосту, Похвaлинском съездe, ул. Мaслякова (от Пoхвалинского съeзда до ул. Обознoй), ул. Малoй Пoкровской (от ул. Ильинской до ул. Гоголя), ул. Ильинской (от дома № 14 до ул. Дoбролюбова), ул. Добролюбова (от ул. Ильинской до Зеленскoго съезда), Октябрьскoй улицe (от Зеленскoго съeзда до ул. Бoльшой Пoкровской), пл. Минина и Пожарского, Нижне-Волжскoй набережной, Зеленском съездe, ул. Широкой, ул. Красная Слобода, набережной Гребного Канала (от ул. Красная Слобода до дома № 331 по ул. Слобода Печеры).
В связи с этим временно изменятся схемы движения городских автобусов.
Ранее сообщалось, что легкоатлет из Дзержинска Андрей Вдовин взял золото на паралимпиаде в Париже.