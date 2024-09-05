В теплицах под Калининградом высадили «зимний» сорт помидоров. Урожай планируют собрать в ноябре-декабре. Информацию об этом опубликовали на странице регионального министерства сельского хозяйства «ВКонтакте».
«На днях мы высадили сорт помидоров, которые мы посадили в зиму, чтобы получить урожай в ноябре-декабре месяце», — сообщила фермер Ольга Почетухина.
Тепличное хозяйство располагается в посёлке Осокино Гурьевского округа. Там выращивают три сорта помидоров, четыре сорта огурцов, а также перцы. Фермеры уже собрали более трёх тонн продукции и ещё 13 тонн планируют снять до конца сезона.
Сезон местных помидоров и огурцов в Калининградской области заканчивается примерно в ноябре. Овощи начинают завозить из других регионов России и стран. По данным экспертов, калининградские теплицы пока не могут обеспечить поставки круглый год. Местные помидоры и огурцы возвращаются в продажу ближе к весне.