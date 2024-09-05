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Машины чиновников распродают в Ростовской области

Семь машин выставили на аукцион власти Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области выставили на продажу семь легковых машин. Торги проведут 2 октября 2024 года, эта информация указана на сайте донского правительства.

Всего в извещении представлено четыре автомобиля Chevrolet Niva 2008 года выпуска и три автомобиля Hyundai Sonata 2007, 2008 и 2009 годов выпуска.

За первые четыре лота просят от 110 до 127 тысяч рублей, три остальных — стоят от 154 до 233 тысяч рублей. Все суммы указаны с учетом НДС. По условиям торгов, необходим задаток в размере 10% от цены.

Организатор имеет право отказаться от аукциона до 20 сентября 2024 года. Добавим, речь идет об имуществе, находящемся в собственности Ростовской области и принадлежащем в рамках оперативного управления ГБУ РО «Управление транспортного обеспечения».