Женщина из Ростовской области стала мамой в 12-й раз.

Роды приняли врачи Перинатального центра.
По информации медучреждения, пациентка из станицы Мишкинской Аксайского района по имени Любовь поступила в клинику перед 12-ми родами. В семье уже воспитывались 11 детей. 28 августа на свет появилась девочка. Масса тела составила 4,1 кг. Кроху назвали Региной.
«Все наши дети желанные, мы очень заботимся о них, нам помогает государство, муж работает строителем. В этом году семеро из них идут в школу», — рассказала многодетная мама.
А ранее ростовские медики спасли новорожденную весом 650 граммов.