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Алексей Текслер поздравил пловчиху из Челябинска со вторым золотом Паралимпиады в Париже

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с победой местную пловчиху Валерию Шабалину, которая завоевала вторую золотую медаль на XVII Паралимпийских летних играх в Париже. Девушка стала пятикратной чемпионкой. Глава региона пожелал спортсменке ещё больше побед и наград.

Источник: пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области

— Дорогая наша Валерия, поздравляю с очередной впечатляющей победой! Вторая по счёту золотая медаль на Паралимпийских играх в Париже — практически феноменальный успех, — считает Алексей Текслер. — Вы не устаёте поражать весь мир своими спортивными подвигами, каждый из которых цементирует высокий статус одной из сильнейших пловчих планеты. Разделяю радость от новой победы вместе с теми, кто помогал на пути к вершинам спорта.

Первое золото Валерия взяла в соревнованиях по плаванию в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14. А бронзовую медаль на Паралимпиаде она получила за заплыв на 100 метров баттерфляем.