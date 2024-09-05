Алексей Текслер поздравил пловчиху из Челябинска со вторым золотом Паралимпиады в Париже

— Дорогая наша Валерия, поздравляю с очередной впечатляющей победой! Вторая по счёту золотая медаль на Паралимпийских играх в Париже — практически феноменальный успех, — считает Алексей Текслер. — Вы не устаёте поражать весь мир своими спортивными подвигами, каждый из которых цементирует высокий статус одной из сильнейших пловчих планеты. Разделяю радость от новой победы вместе с теми, кто помогал на пути к вершинам спорта.