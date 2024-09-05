Авария обесточила 600 домов в новосибирской Первомайке

В Первомайском районе Новосибирска 5 сентября без света остались более 600 домов. Информация об этом появилось на сайте систем жизнеобеспечения города.
Проблемы с электроснабжением произошли из-за повреждения кабеля. Без света остались объекты в районе станции Матвеевки.
— На месте работают специалисты «Россети Новосибирск» — 12 человек, 4 бригады, 5 единиц спецтехники, — сообщили энергетики в своем телеграм-канале, уточнив, что на данный момент ведутся поиски места повреждения.
Напомним, на днях следователи СКР инициировали проверку по факту повреждения опоры ЛЭП яхтой в Бердске.