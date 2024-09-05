Омские кадеты и юнармейцы стали участниками проекта «Герои с нашего двора»

Начинается Всероссийский проект «Герои с нашего двора». Его организует «Всероссийская Федерация школьного спорта». Инициатором проекта стал город Новосибирск. В 2024 году пройдет этап «Поезд Героев». Он стартует из Новосибирска 6 сентября и будет идти до 14 сентября. Маршрут: Омск — Тюмень — Екатеринбург — Уфа — Самара — Саратов — Волгоград — Ростов-на-Дону.
В проекте участвуют 106 талантливых детей. Это ребята из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Также участвуют дети из Сибирского, Уральского и Дальневосточного Федеральных округов. У этих детей высокие достижения в спорте, образовании и культуре. Среди участников есть кадеты и юнармейцы.
Во время путешествия ждут экскурсии, спортивные и творческие встречи, культурная программа. Главное — общение со сверстниками. Омскую область представят Вероника Копыльцова, командир юнармейского отряда «Арсенал», и Богдан Воробьев, юнкор юнармейского отряда «Орлята России».