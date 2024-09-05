Омские кадеты и юнармейцы стали участниками проекта «Герои с нашего двора»

В проекте участвуют 106 талантливых детей. Это ребята из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Также участвуют дети из Сибирского, Уральского и Дальневосточного Федеральных округов. У этих детей высокие достижения в спорте, образовании и культуре. Среди участников есть кадеты и юнармейцы.