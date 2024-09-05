В парке «Зарядье» представили проект, посвященный грандиозным объектам столицы

Сейчас в Москве проходит масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», который можно считать настоящей выставкой достижений развития Москвы. Его флагманские площадки расположены как в центре города, так и в Лужниках, Экспоцентре и Сколково. Одной из них стал парк «Зарядье», где Градостроительный комплекс Москвы представил несколько интерактивных экспозиций, погружающих в тематику градостроительства и создания города будущего. Посетители через интерактивные стенды и макеты могут «поучаствовать» в построении Москвы будущего, а также вспомнить крупные проекты, реализованные в столице за прошедшие годы. Сегодня и мы вспомним главные строительные достижения последнего десятилетия в столице.