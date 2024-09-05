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Какие необычные имена дали челябинцы новорожденным в августе

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября, ФедералПресс. В последний месяц лета 206 малышей осчастливили своих родителей появлением на свет. Роддом клиники ЮУГМУ поделился самыми необычными именами, которые давали челябинцы в августе.

«Самые необычные имена, которые давали своим детям родители — Теона и Адам», — сообщили в пресс-службе клиники ЮУГМУ.

Среди популярных имен — Анастасия, София, Ева, Александр и Александра, Тимофей и Арсений.

В августе в роддоме появилась на свет одна королевская двойня (мальчик и девочка).

Вес самого крупного новорожденного составил 5160 г. Самый минимальный вес — у девочки, 1700 г.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что самые необычные имена, которые в январе дали челябинцы своим новорожденным детям: Марика, Николь, Радель, Серафим, Аврора, Оливия, Агата.