Какие необычные имена дали челябинцы новорожденным в августе

«Самые необычные имена, которые давали своим детям родители — Теона и Адам», — сообщили в пресс-службе клиники ЮУГМУ.
Среди популярных имен — Анастасия, София, Ева, Александр и Александра, Тимофей и Арсений.
В августе в роддоме появилась на свет одна королевская двойня (мальчик и девочка).
Вес самого крупного новорожденного составил 5160 г. Самый минимальный вес — у девочки, 1700 г.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что самые необычные имена, которые в январе дали челябинцы своим новорожденным детям: Марика, Николь, Радель, Серафим, Аврора, Оливия, Агата.