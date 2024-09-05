Полиция ищет подозреваемую в краже барсетки в Братске

В Братске полицейские разыскивают женщину, которая может быть причастна к краже. В отдел за помощью обратилась мать пострадавшего. Рассказала, что у ее сына пропали вещи. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России «Братское».
По показаниям заявительницы, ее ребенок гулял на спортивной площадке около дома № 35а по улице Комсомольская. Он оставил свою барсетку около качели. Забыв про нее, ушел домой. Позднее вспомнил об оставленных вещах и вернулся обратно, но к этому времени сумка пропала. В ней лежал сотовый телефон.
— Мальчику и его семье причинили значительный материальный ущерб. Камеры наблюдения зафиксировали женщину с ребенком на самокате, которые отдыхали в это время на площадке, — рассказали в пресс-службе ведомства.
На видеозаписи видно, как ребенок, по всей видимости, находит пропажу, после чего показывает ее женщине, с которой пришел. Затем они уходят с площадки. Сейчас полиция просит их добровольно прийти в отдел, чтобы разобраться в произошедшем.
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