Полиция ищет подозреваемую в краже барсетки в Братске

По показаниям заявительницы, ее ребенок гулял на спортивной площадке около дома № 35а по улице Комсомольская. Он оставил свою барсетку около качели. Забыв про нее, ушел домой. Позднее вспомнил об оставленных вещах и вернулся обратно, но к этому времени сумка пропала. В ней лежал сотовый телефон.