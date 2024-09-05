Новая остановка появится у электрички Таганрог — Ростов

В Ростовской области с 9 сентября 2024 года для электрички Таганрог — Ростов-на-Дону введут остановку в хуторе Морской Чулек. Об этом сообщает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».
Остановку введут для маршрута № 6519, который отправляется из приморского города в 7:05 утра. С учетом дополнительной стоянки отправление из Синявского, Танаиса, Хапров, Сафьяново, а также с остановок Ростов-Западный и 1337 км будет происходить на минуту позже.
Время прибытия в Ростов-на-Дону — 8:36.
Кроме того, скорректируют расписание для маршрута № 6074, который отправляется из Ростова в Таганрог в 6:58. В этом случае прибытие на таганрогскую ж/д станцию также планируется на минуту позже, в 8:48.