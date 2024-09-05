В выходные состоится Пермский марафон

Для болельщиков организуют пять специальных фан-зон. На улице Монастырской и на перекрестке улиц Ленина и Попова будут играть диджей-сеты. Возле ЦУМа и на перекрестке улиц Ленина и Сибирской разместится сцена, на которой выступят музыкальные группы и барабанщики. На площади перед Театром-Театром будет работать фестивальный городок.