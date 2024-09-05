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В выходные состоится Пермский марафон

7 и 8 сентября в связи с проведением спортивного мероприятия перекроют центральные улицы города.

Источник: Комсомольская правда

В выходные, 7 и 8 сентября, состоится главное спортивное событие города — седьмой Пермский марафон 2024. Как и в прошлом году, трассы на 10, 21 и 42 километра будут частично проходить по Комсомольскому проспекту. Разворачиваться на следующий круг спортсмены будут на перекрестке улиц Борчанинова и Ленина.

Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, на марафон уже зарегистрировалось более 12 тысяч человек. На старт выйдут как профессиональные спортсмены, так любители бега.

Для болельщиков организуют пять специальных фан-зон. На улице Монастырской и на перекрестке улиц Ленина и Попова будут играть диджей-сеты. Возле ЦУМа и на перекрестке улиц Ленина и Сибирской разместится сцена, на которой выступят музыкальные группы и барабанщики. На площади перед Театром-Театром будет работать фестивальный городок.

На главной сцене появятся экраны, на которых будут вестись прямые трансляции забегов с разных точек города. Здесь же пройдут церемонии награждения.

Расписание забегов.

В первый день соревнований, 7 сентября, пройдут заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на 300 метров и детский забег на 1 километр. Выдавать стартовые пакеты участникам начнут с 9 утра.

С 16.30 на площади у Театра-Театра запланирована культурно-развлекательная программа, мастер-классы и показательные выступления.

Основные забеги состоятся в воскресенье, 8 сентября. Участники пробегут дистанции на 3, 5, 10, 21 и 42 километра, а также эстафету «Экиден». Выдача стартовых пакетов начнется с 7.00, соревнования — с 8.30.

Специальными гостями Пермского марафона станут российский лыжник, Олимпийский чемпион в Сочи, Заслуженный мастер спорта России Александр Легков и российский футболист, общественный деятель, мастер спорта России Алексей Смертин. Комментировать события марафона будут мастер спорта России по легкой атлетике, действующий рекордсмен Пермского края на 400 метров с барьерами Антон Торовик и комментатор Первого канала и телеканала EUROSPORT Андрей Арих.

Все бегуны получат медали с символом Пермского марафона — выдры из древнего промыслового календаря коми-пермяков. А победители марафонской дистанции среди мужчин и женщин могут получить по 500 тысяч рублей.

В дни Пермского марафона перекроют центр города.

С 19:00 6 сентября до 17:30 7 сентября будет запрещена остановка и стоянка автомобилей по улице Петропавловской на участке между Борчанинова до Крисанова. На этом же участке 7 сентября с 10.30 до 17.00 будет закрыто движение транспорта.

Основные ограничения ожидают пермяков 8 сентября. С 00.30 до 20.00 будет закрыт для проезда участок по улице Ленина от Борчанинова до Крисанова.

С 5:00 до 17:00 перекроют движение по улицам:

— Ленина от Максима Горького до Крисанова;

— Окулова от Соборной площади до Сибирской;

— Монастырской от Сибирской до Осинской;

— Петропавловской от Осинской до Комсомольского проспекта;

— Пермской, Екатерининской и Пушкина от 25 Октября до Сибирской;

— Краснова от Газеты Звезда до Сибирской;

— Борчанинова, 25 Октября от Пермской до Петропавловской;

— Попова от Монастырской до Пермской и от Петропавловской до Пермской;

— Осинской и Газеты Звезда от Окулова до Монастырской;

— Куйбышева от Петропавловской до Пермской;

— Комсомольскому проспекту (по нечетной стороне от Петропавловской до Краснова, по четной стороне от Ленина до Краснова);

— Сибирской от Монастырской до Революции.

С 5.00 7 сентября до 20.00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка автомобилей по улицам:

— Ленина от Максима Горького до Крисанова;

— Окулова от Соборной площади до Осинской;

— Монастырской от Сибирской до Осинской;

— Борчанинова и Куйбышева от Пермской до Петропавловской;

— Попова по нечетной стороне от Монастырской до Пермской, по четной стороне от Петропавловской до Пермской;

— Осинской и Газеты Звезда от Окулова до Монастырской;

— Комсомольскому проспекту от Ленина до Краснова;

— Сибирской от Монастырской до Революции.

Также с 7:00 до 17:00 8 сентября будет прекращено движение трамваев.