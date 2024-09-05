Омич взял «серебро» на международном музыкальном фестивале Эмира Кустурицы

— Изначально я не собирался ехать во второй раз — опасался, что не готов. Но после собственного сольного концерта в своем городе подумал — была не была. Созвонился со своим преподавателем, мы подали заявку, — рассказал о своем участии призер фестиваля Kustendorf CLASSIC Сергей Баженов. — В Дрвенграде мне очень понравилось: красивые места, тепло, лето. Все ребята-участники талантливые, добрые и отзывчивые, со всеми интересно общаться. Рад, что смог принять участие в фестивале.