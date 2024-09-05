Омич взял «серебро» на международном музыкальном фестивале Эмира Кустурицы

Омский пианист Сергей Баженов стал серебряным призером Международного фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC. Для Сергея участие в таком престижном конкурсе не первое — в прошлом году он уже принимал в нем участие и произвел хорошее впечатление на жюри, но награда досталась только в этом году. Кроме него Омск представляли двое вокалистов: тенор Артем Мартиросян и сопрано Алена Тульникова.
— Изначально я не собирался ехать во второй раз — опасался, что не готов. Но после собственного сольного концерта в своем городе подумал — была не была. Созвонился со своим преподавателем, мы подали заявку, — рассказал о своем участии призер фестиваля Kustendorf CLASSIC Сергей Баженов. — В Дрвенграде мне очень понравилось: красивые места, тепло, лето. Все ребята-участники талантливые, добрые и отзывчивые, со всеми интересно общаться. Рад, что смог принять участие в фестивале.
Всего на Kustendorf CLASSIC съехались 37 молодых музыкантов из трех стран — России, Беларуси и Сербии, а его почетным гостем стал министр культуры Сербии Никола Селакович. Участники конкурсной программы выступили в четырех направлениях: вокал, фортепиано, духовые и струнные инструменты. Победителей определило международное жюри.
Мероприятие проходит уже 11 год подряд в сербской этнодеревне Дрвенград, которую Эмир Кустурица создал на месте съёмок своего фильма «Жизнь как чудо». Организаторами события стал сам режиссер и компания «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города».
— В этом году мы помогли принять участие в фестивале молодым музыкантам из России и Беларуси. И я абсолютно уверен, что каждый из них запомнит эти несколько дней как чудесное и важное событие в своей музыкальной жизни, — сказал начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.
В этом году фестиваль проходил с 31 августа по 3 сентября. Первое место на нем занял сербский скрипач Матия Спасоевич из Белграда, второе — омич, а третье — белорусский саксофонист Дмитрий Шувалов. Каждый в качестве награды получил матрешку — золотую, серебряную или бронзовую. Эти изящные фигурки специально для конкурса создавали российские мастера. Образ матрешки символизирует единство славянских народов, которые связаны общими историческими и культурными ценностями.
— Наша сцена уже 11 лет благодаря «Газпром нефти», нашим друзьям из России, выбирает молодые таланты, дает им возможность жить здесь и выступать на этой сцене, — поделился своими впечатлениями основатель фестиваля Kustendorf CLASSIC Эмир Кустурица.
В свободное время для участников конкурса и гостей была подготовлена интересная культурная программа, в которой приняли участие молодые исполнители.