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Кампания по вакцинации от гриппа началась в Москве

Жители Москвы могут бесплатно сделать прививку от гриппа с 5 сентября. Взрослым предлагают вакцинироваться в городских поликлиниках, к которым они прикреплены, а также в мобильных пунктах у некоторых станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Детям можно поставить прививку в поликлиниках, детских садах или школах. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Источник: Reuters

— Город стремится всесторонне обезопасить москвичей, а самая эффективная и безопасная защита от гриппа и его осложнений — это вакцинация, — объяснила Ракова.

Она пояснила, что устойчивый иммунитет после вакцинации формируется примерно через 10−15 дней. Поэтому важно не откладывать профилактику гриппа.

Чтобы сделать бесплатную прививку от гриппа в поликлинике или мобильном пункте, москвичам понадобятся паспорт и полис ОМС. Вакцинация займет около 15 минут, передает официальный сайт мэра Москвы.

С приходом осени многие из нас сталкиваются с изменением погоды, сокращением светового дня и увеличением количества заболеваний, вызванных вирусами и бактериями. Чтобы укрепить свой организм и сохранить здоровье в этот период, необходимо следовать ряду рекомендаций. Простые действия позволят наслаждаться осенней погодой, избежать развития заболеваний. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача-оториноларинголога тверского филиала сети «Клиника Фомина» Анастасии Морозовой.

здоровье