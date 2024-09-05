Кампания по вакцинации от гриппа началась в Москве

— Город стремится всесторонне обезопасить москвичей, а самая эффективная и безопасная защита от гриппа и его осложнений — это вакцинация, — объяснила Ракова.
Она пояснила, что устойчивый иммунитет после вакцинации формируется примерно через 10−15 дней. Поэтому важно не откладывать профилактику гриппа.
Чтобы сделать бесплатную прививку от гриппа в поликлинике или мобильном пункте, москвичам понадобятся паспорт и полис ОМС. Вакцинация займет около 15 минут, передает официальный сайт мэра Москвы.
С приходом осени многие из нас сталкиваются с изменением погоды, сокращением светового дня и увеличением количества заболеваний, вызванных вирусами и бактериями. Чтобы укрепить свой организм и сохранить здоровье в этот период, необходимо следовать ряду рекомендаций. Простые действия позволят наслаждаться осенней погодой, избежать развития заболеваний. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача-оториноларинголога тверского филиала сети «Клиника Фомина» Анастасии Морозовой.