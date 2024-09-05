Кампания по вакцинации от гриппа началась в Москве

Жители Москвы могут бесплатно сделать прививку от гриппа с 5 сентября. Взрослым предлагают вакцинироваться в городских поликлиниках, к которым они прикреплены, а также в мобильных пунктах у некоторых станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Детям можно поставить прививку в поликлиниках, детских садах или школах. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.