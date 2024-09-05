Игорь Кобзев рассказал о промышленном потенциале Иркутской области на ВЭФ

Во Владивостоке продолжаются мероприятия Восточного экономического форума, в которых принимает участие делегация от Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым. Глава Приангарья принял участие в сессии «Будущие технологии: индустрия новых материалов» с докладом о научном и промышленном потенциале нашего региона.
Участники сессии узнали о работах молодых ученых, которые разработали программу использования нейросети для оценки запасов полезных ископаемых на месторождениях. Она с успехом может заменить иностранные аналоги. Кроме того, запатентована композиция реагентов, повышающая процент извлечения золота из золотосодержащих сульфидных руд.
В докладе также говорилось в развитии перерабатывающего производства, где используются новейшие технологии, причет производители стараются следовать высоким экологическим стандартам.
В целом, по словам губернатора, в Приангарье реализуется 180 инвестиционных проектов на общую сумму более 3,5 триллиона рублей. В перспективе это создаст не менее 40 тысяч новых рабочих мест и существенно увеличит налоговые поступления.
— К какой бы сфере мы ни обратились: медицине, промышленности, освоению космоса — нам везде нужны новые материалы, чтобы проводить исследования и реализовывать новые технические решения. Только консолидация усилий власти, бизнеса и науки позволит нам обеспечить достижение поставленных Президентом задач по технологическому суверенитету России, — заключил Игорь Кобзев.