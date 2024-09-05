Игорь Кобзев рассказал о промышленном потенциале Иркутской области на ВЭФ

— К какой бы сфере мы ни обратились: медицине, промышленности, освоению космоса — нам везде нужны новые материалы, чтобы проводить исследования и реализовывать новые технические решения. Только консолидация усилий власти, бизнеса и науки позволит нам обеспечить достижение поставленных Президентом задач по технологическому суверенитету России, — заключил Игорь Кобзев.