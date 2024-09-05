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В Омске увековечили память Александра Пушницы

На здании по проспекту Мира появилось изображение легенды самбо.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в региональном министерстве спорта, на здании по адресу пр. Мира, 1а, появилось изображение Александра Пушницы. Он был выдающимся спортсменом в мире самбо и настоящей легендой для Омска. В ноябре 2023 года у спорткомплекса «Красная звезда» был установлен бюст Пушницы, который проводит турнир его имени. «Память спортсмена необходимо уважать и развивать заложенные им традиции», — отметил министр спорта Омской области Иван Колесник.

Пушница обладал множеством наград и занимал важные должности в мире спорта. После завершения карьеры он основал клуб «Самбо-2000 имени Александра Пушницы», где тренируются юные спортсмены.