Суперлуние, противостояние Сатурна и Нептуна: Что можно будет увидеть в сентябре на ночном небе в Ростовской области

В сентябре в Ростовской области ожидается несколько астрономических явлений. Так, уже на этой неделе можно будет увидеть противостояние Сатурна, а еще ожидается суперлуние.
Подробнее о том, что еще можно будет увидеть на звездном небе на Дону в первый осенний месяц, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал заведующий Астрономической обсерваторией Парка имени Максима Горького Николай Демин.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДВУХ ПЛАНЕТ.
— Противостояние Сатурна происходит раз в год. В этот раз оно ожидается 8 сентября. Наблюдать его можно будет везде, — отмечает астроном.
Как объясняет Николай Демин, противостояние — это такая конфигурация, когда внешняя планета Солнечной системы стоит ровно на 180 градусов от Солнца, то есть они находятся в диаметрально противоположных точках неба.
— Во время противостояния обычно складываются наиболее благоприятные условия для наблюдения внешних планет Солнечной системы. Так, 8 сентября условия для наблюдения Сатурна будут наиболее благоприятными. Он будет виден в течение всей ночи, начиная с заката и до рассвета. Кстати, видимый диаметр планеты в этот период будет максимальный.
Еще в первый осенний месяц ожидается противостояние Нептуна. Произойдет оно 21 сентября. И условия для наблюдения этой планеты тоже будут благоприятными.
ЗАТМЕНИЕ И СУПЕРЛУНИЕ В ОДИН ДЕНЬ.
Еще ростовчан ожидает частное лунное затмение. Оно произойдет 18 сентября. Кстати, происходит такое явление один-два раза в год.
— Будет оно утром. Начало ожидается в 5:12 утра, незадолго до рассвета. К сожалению, это частное затмение будет не очень глубоким, так как будет закрыто всего восемь процентов диска Луны.
Также дончан ждет суперлуние. И выпадает оно тоже на 18 сентября в момент лунного затмения.
— Просто все лунные затмения происходят в полнолуние, а суперлуние тоже является полнолунием. Поэтому они совпадают.
Чтобы наблюдать за сентябрьскими астрономическими явлениями, астроном советует выбираться подальше от городской застройки. Особенно это касается тех, кто хочет увидеть частное затмение Луны. Дело в том, что спутник Земли будет невысоко над горизонтом, поэтому место для наблюдения должно быть с открытым западным горизонтом.