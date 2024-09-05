Суперлуние, противостояние Сатурна и Нептуна: Что можно будет увидеть в сентябре на ночном небе в Ростовской области

— Во время противостояния обычно складываются наиболее благоприятные условия для наблюдения внешних планет Солнечной системы. Так, 8 сентября условия для наблюдения Сатурна будут наиболее благоприятными. Он будет виден в течение всей ночи, начиная с заката и до рассвета. Кстати, видимый диаметр планеты в этот период будет максимальный.