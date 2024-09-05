В Крыму закрыли туристический маршрут на водопад Учан-Су

«В связи с проведением работ по очистке склона от опасно нависающих камней, эколого-просветительский маршрут “Водопад Учан-Су” будет недоступен для посещения 5 сентября», -предупреждают в в Telegram-канале учреждения.
Уже в пятницу, 6 сентября, маршрут снова будет доступен для гостей, добавили в ведомстве.
Ранее «Заповедный Крым» сообщил, что в связи с высокой пожарной опасностью на полуострове продлеваются ограничения на посещение пешеходных эколого- просветительских маршрутов в заповедниках со 2 сентября на 14 дней.