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В Крыму закрыли туристический маршрут на водопад Учан-Су

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Маршрут к водопаду Учан-Су в Ялте закрыли на сутки закрыли для посещения туристов. Об этом сообщили в «Заповедном Крыму».

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением работ по очистке склона от опасно нависающих камней, эколого-просветительский маршрут “Водопад Учан-Су” будет недоступен для посещения 5 сентября», -предупреждают в в Telegram-канале учреждения.

Уже в пятницу, 6 сентября, маршрут снова будет доступен для гостей, добавили в ведомстве.

Ранее «Заповедный Крым» сообщил, что в связи с высокой пожарной опасностью на полуострове продлеваются ограничения на посещение пешеходных эколого- просветительских маршрутов в заповедниках со 2 сентября на 14 дней.

туризм и отдых