Во время прохождения квеста в Башкирии три человека выпали из окна

В Стерлитамаке трое молодых парней 20 лет получили серьезные травмы во время прохождения квеста. Как сообщила телеграм-каналу «Короче, Стерлитамак» знакомая пострадавших, ее друзья выпали из окна со второго этажа.
По ее словам, парни подошли к окну, и оно не выдержало. В результате парни рухнули на асфальт. Медики диагностировали у двоих пострадавших переломы рук, ушибы и сильные травмы головы. У третьего участника — сотрясение мозга, ушибы и открытая рана.
Девушка добавила, что несмотря на случившееся, квесты в клубе продолжают проводить. По ее словам, никаких мер безопасности здесь не предприняли.