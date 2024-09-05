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Во время прохождения квеста в Башкирии три человека выпали из окна

Участники получили серьезную травму.

В Стерлитамаке трое молодых парней 20 лет получили серьезные травмы во время прохождения квеста. Как сообщила телеграм-каналу «Короче, Стерлитамак» знакомая пострадавших, ее друзья выпали из окна со второго этажа.

По ее словам, парни подошли к окну, и оно не выдержало. В результате парни рухнули на асфальт. Медики диагностировали у двоих пострадавших переломы рук, ушибы и сильные травмы головы. У третьего участника — сотрясение мозга, ушибы и открытая рана.

Девушка добавила, что несмотря на случившееся, квесты в клубе продолжают проводить. По ее словам, никаких мер безопасности здесь не предприняли.