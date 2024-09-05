Во время прохождения квеста в Башкирии три человека выпали из окна

По ее словам, парни подошли к окну, и оно не выдержало. В результате парни рухнули на асфальт. Медики диагностировали у двоих пострадавших переломы рук, ушибы и сильные травмы головы. У третьего участника — сотрясение мозга, ушибы и открытая рана.