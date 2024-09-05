Новая канатка через Оку не затронет урочище Слуда

Канатная дорога через Оку в Нижнем Новгороде не затронет памятник природы регионального значения «Урочище Слуда». Её опоры будут размещены за пределами этой территории, сообщает пресс-служба компании «Урбантех».
— Проект предусматривает, что несуще-тягловый канат будет проходить над особо охраняемой природной территорией. При этом в границах «Урочища Слуда» профиль трассы канатной дороги будет проходить выше зеленых насаждений с учетом дальнейшего роста деревьев, — рассказали в компании.
С 21 июля по 19 августа в Нижнем Новгороде проходили общественные слушания, в ходе которых поступил ряд предложений, в том числе по сохранению зеленых насаждений. Все они были приняты и учтены для дальнейшей работы. Так, например, решено предусмотреть на канатной дороге горизонтальную эвакуацию пассажиров в случае нештатных ситуаций, когда кабинки подтягиваются к ближайшей опоре, а не вертикальную, когда вырубается просека под воздушной магистралью. Однако те зеленые насаждения, которые всё-таки придется вырубить, будут компенсированы новыми деревьями или деньгами.
Канатная дорога через Оку соединит два берега реки. Трасса будет состоять из двух секций: от станции метро «Заречная» до станции «Тихая гавань» и от «Тихой гавани» до проспекта Гагарина в районе аквапарка. Время в пути составит 15 минут. Предполагается, что канатная дорога будет перевозить более 10 тысяч пассажиров в сутки.