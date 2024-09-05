Новая канатка через Оку не затронет урочище Слуда

С 21 июля по 19 августа в Нижнем Новгороде проходили общественные слушания, в ходе которых поступил ряд предложений, в том числе по сохранению зеленых насаждений. Все они были приняты и учтены для дальнейшей работы. Так, например, решено предусмотреть на канатной дороге горизонтальную эвакуацию пассажиров в случае нештатных ситуаций, когда кабинки подтягиваются к ближайшей опоре, а не вертикальную, когда вырубается просека под воздушной магистралью. Однако те зеленые насаждения, которые всё-таки придется вырубить, будут компенсированы новыми деревьями или деньгами.