Семья из Владимира выиграла путевку в Омск

Сертификат на семейное путешествие в Омскую область получила Елизавета из Владимира. В июле 2024 года она стала 18-миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В качестве подарка ей вручили поездку для всей семьи в Омскую область.
В тот день Елизавета пришла на выставку вместе с родителями и младшим братом Макаром. Семье Савиных торжественно вручили сертификат на путешествие. Владимирцы решили воспользоваться этой возможностью и посетить регион, чтобы познакомиться с его достопримечательностями.
«Семья Савиных из Владимира, выигравшая путевку в Омск на выставке “Россия” на ВДНХ, сегодня приехала к нам в регион. Мы подготовили интересную программу, включающую посещение Омской крепости, парка “Вокруг света”, музеев “Эрмитаж-Сибирь” и имени Врубеля, а также других достопримечательностей. Уверен, что гостям в Омске понравится», — сообщил Виталий Хоценко.