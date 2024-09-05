Семья из Владимира выиграла путевку в Омск

«Семья Савиных из Владимира, выигравшая путевку в Омск на выставке “Россия” на ВДНХ, сегодня приехала к нам в регион. Мы подготовили интересную программу, включающую посещение Омской крепости, парка “Вокруг света”, музеев “Эрмитаж-Сибирь” и имени Врубеля, а также других достопримечательностей. Уверен, что гостям в Омске понравится», — сообщил Виталий Хоценко.