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Жительница Ростовской области стала мамой в двенадцатый раз

Многодетная мама родила в Ростове-на-Дону двенадцатого малыша.
Источник: Комсомольская правда

Двенадцатого ребенка родила в Ростове-на-Дону многодетная мама из станицы Мишкинской Аксайского района. Об этом рассказали в областном Перинатальном центре.

Доношенная и здоровая девочка с весом 4,1 кг появилась на свет 28 августа. Малышку назвали Региной.

— Дети должны рождаться. Все дети у нас желанные, мы очень заботимся о них, нам помогает государство. Муж работает строителем. В этом году семеро наших ребят идут в школу, — рассказала Любовь, мама маленькой Регины.

В Перинатальном центре отметили, что новые роды могли привести к осложнениям, но, к счастью, этого не случилось.

Напомним, ранее в семьях из Таганрога и Шахт на свет появились восьмой и десятый малыши, оба мальчики.