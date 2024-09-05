Жительница Ростовской области стала мамой в двенадцатый раз

Двенадцатого ребенка родила в Ростове-на-Дону многодетная мама из станицы Мишкинской Аксайского района. Об этом рассказали в областном Перинатальном центре.
Доношенная и здоровая девочка с весом 4,1 кг появилась на свет 28 августа. Малышку назвали Региной.
— Дети должны рождаться. Все дети у нас желанные, мы очень заботимся о них, нам помогает государство. Муж работает строителем. В этом году семеро наших ребят идут в школу, — рассказала Любовь, мама маленькой Регины.
В Перинатальном центре отметили, что новые роды могли привести к осложнениям, но, к счастью, этого не случилось.
Напомним, ранее в семьях из Таганрога и Шахт на свет появились восьмой и десятый малыши, оба мальчики.