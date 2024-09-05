Что за песня: Forever Young от Alphaville

Отметим, что песню и раньше любили использовать в TikTok, однако сейчас ее популярность становится все больше и больше. Под нее нет четкого танцевального движения или шаблона. Люди просто делают ролики с воспоминаниями о молодости, со своими пожилыми родственниками, ушедшими из жизни известными людьми. Объединяют клипы трогательный посыл и напоминание для всех: жизнь бесценна, ура-ура. Уверены, что любовь к хиту будет становиться только больше и больше.