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В Волгограде завершают ремонт дороги на улице Академика Королева

Проезд связывает проспект Университетский с улицей Электролесовской.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Волгограда завершают ремонт дороги на улице Академика Королева. Она связывает Вторую продольную с улицей Электролесовской. 400-метровый участок дороги в районе Зеленого кольца ремонтируют от пересечения с проспектом Университетским, и сейчас рабочие уже укатывают финишный слой. Работы проводят за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает мэрия.

После того, как верхний слой из щебеночно-матичного асфальтобетона пройдет экспертизу, подрядчик начнет установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. Помимо проезжей части на улице обновили тротуары. Гарантия на эти работы действует 4 года, поэтому в интересах подрядчика сделать все сразу качественно, чтобы не переделывать второй раз за свой счет.

Также в Советском районе в этом году приводят в порядок улицы Джабаева, Тормосиновскую, Алексеевскую и Тулака, вообще же в городе по нацпроекту комплексно отремонтируют 43 улицы.