В Волгограде завершают ремонт дороги на улице Академика Королева

После того, как верхний слой из щебеночно-матичного асфальтобетона пройдет экспертизу, подрядчик начнет установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. Помимо проезжей части на улице обновили тротуары. Гарантия на эти работы действует 4 года, поэтому в интересах подрядчика сделать все сразу качественно, чтобы не переделывать второй раз за свой счет.