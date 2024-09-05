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Главные новости 5 сентября 2024 года

Последние новости за сегодня — 5 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 сентября 2024 года.

Путин заявил о реализации проекта, большего чем в СССР

Модернизация Байкало-Амурской магистрали стала проектом значительно более масштабным, чем ее строительство в СССР, отметил Путин в своей речи на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Песков: Индия может сподвигнуть Киев к выходу на переговоры

Индия имеет возможность использовать свое влияние, чтобы сподвигнуть США и Украину к выходу на мирное урегулирование, но предпосылок пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алаудинов заявил, что ВСУ подтянули новые силы в Курскую область

Со слов командира «Ахмата», ВСУ пытались ввести в действие новый батальон на одном из участков, но он «тоже будет перемолот и выплюнут».

Белорусские военные сообщили о сбитых над республикой беспилотниках

Все воздушные цели были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны, уточнили в Минобороны страны.

Минпромторг уберет 200 позиций из списка параллельного импорта

Новый список планируется опубликовать в течение двух недель.