Машины конфисковали у пьяных водителей Иркутской области и передали бойцам СВО

Из Иркутской области в зону СВО отправят три машины. Их конфисковали у водителей, которые уже не в первый раз попались за рулем в пьяном виде. Сейчас специалисты занимаются организацией доставки и оформляют необходимые документы. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном отделении Народного фронта в Иркутской области.