Машины конфисковали у пьяных водителей Иркутской области и передали бойцам СВО

Из Иркутской области в зону СВО отправят три машины. Их конфисковали у водителей, которые уже не в первый раз попались за рулем в пьяном виде. Сейчас специалисты занимаются организацией доставки и оформляют необходимые документы. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном отделении Народного фронта в Иркутской области.
— Грузовик Ниссан «Атлас», Тойота «Виш» и Мицубиси «Аиртрек» отправятся в зону СВО для бойцов из Приангарья. Их передало местное территориальное управление Росимущества. Эксперты приехали и осмотрели авто, также оценили его техническое состояние, — рассказали в пресс-службе отделения.
После завершения организационных моментов, технику отправят железной дорогой в Ростов-на-Дону, а после уже «за ленточку». Напомним, постановление о передаче автомобилей приняли в 2023 году.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мастера областного центра представили свои изделия на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». В итоге 25 работ одержали победу.