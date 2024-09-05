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В центре Красноярска оградили дома с осыпающимися фасадами

В Красноярске оградили дома-убийцы.

Источник: СК по Красноярскому краю

В Красноярске оградили дома с осыпающимися фасадами и отлетающей штукатуркой — № 101 и 120 на проспекте Мира и 10 на улице Горького. Судя по информации из объявлений, заборы простоят до окончания капитального ремонта.

Эти здания уже давно прозвали домами-убийцами. Буквально пару месяцев назад часть балкона с дома на Горького упала на 77-летнюю женщину. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. 16 июля прокуратура начала проверку, а СК завёл дело по статье о выполнении работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. К счастью, 2 августа пострадавшую выписали.

Отметим, что дом на Горького — объект культурного наследия. Ремонтировали его в 2019 году.

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