В центре Красноярска оградили дома с осыпающимися фасадами

В Красноярске оградили дома с осыпающимися фасадами и отлетающей штукатуркой — № 101 и 120 на проспекте Мира и 10 на улице Горького. Судя по информации из объявлений, заборы простоят до окончания капитального ремонта.
Эти здания уже давно прозвали домами-убийцами. Буквально пару месяцев назад часть балкона с дома на Горького упала на 77-летнюю женщину. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. 16 июля прокуратура начала проверку, а СК завёл дело по статье о выполнении работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. К счастью, 2 августа пострадавшую выписали.
Отметим, что дом на Горького — объект культурного наследия. Ремонтировали его в 2019 году.