В центре Красноярска оградили дома с осыпающимися фасадами

Эти здания уже давно прозвали домами-убийцами. Буквально пару месяцев назад часть балкона с дома на Горького упала на 77-летнюю женщину. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. 16 июля прокуратура начала проверку, а СК завёл дело по статье о выполнении работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. К счастью, 2 августа пострадавшую выписали.