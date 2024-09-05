В минобре рассказали, какими будут уроки труда у омских школьников

В министерстве образования Омской области рассказали об уроках труда, которые появились во всех российских школах с 1 сентября. Предмет является обязательным для учеников с 1 по 9 класс.
Для учеников с 1 по 4 класс, а также для 8 и 9 классов предусмотрено по одному уроку в неделю, для учеников с 5 по 7 класс — два урока в неделю.
Учебная программа по Труду состоит из нескольких модулей, общих для каждого года обучения. Младшие школьники на уроках труда научатся работать с различными материалами (бумага, картон, пластичные и природные материалы, ткани, пластик, поролон, фольга).
Для основной школы предусмотрены такие модули, как «Производство и технологии», «Компьютерная графика. Черчение», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Робототехника».
В программу также могут быть включены «Растениеводство» и «Животноводство» в регионах, традиционно занимающихся сельским хозяйством.