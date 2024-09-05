Звук выяснил, что слушали этим летом чаще всего

Кроме них в наушниках пользователей часто играли песни таких исполнителей, как XOLIDAYBOY и 5УТРА. HiFi-стриминг также выяснил, какие альбомы, треки, подкасты и аудиокниги слушали чаще всего в этом жарком сезоне.
Самыми прослушиваемыми альбомами лета стали I AM от MACAN, Streets Echo 2052 от ALBLAK 52 и GLAMOUR от nkeeei, ARTEM SHILOVETS, Uniqe.
По утрам пользователи Звука заряжались треком «Шоколадка» от Минаевой. Днем спасаться от жары помогала песня It’s My Life от Димы Билана и Мари Краймбрери. Вечером вы часто могли встретить людей, танцующих под «ГЛАМУР» от nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. А ночи у слушателей Звука прошли под трек «Асфальт» от Jakone и Kiliana.
Летом пользователи чаще всего слушали произведения в жанре фэнтези. Книга «Препараторы. Зов ястреба» Яны Летт, эксклюзив от Звука, стала самой популярной в этом жарком сезоне. Кроме нее людям также полюбились «Алиса Селезнева. Сто лет тому вперед» Кира Булычева и «Петтерсы. Дети океанов» от Павла Воли.
Подкастами, привлекшими внимание пользователей Звука больше всего, стали «ХРУМ или Сказочный Детектив», «Эффект Домино» и «омерзительная мифология».
HiFi-стриминг Звук также выяснил, как звучало лето каждого пользователя. Собственные итоги можно узнать в формате «анкеты для друзей», которая точно напомнит о школьных временах.
Не так давно Звук запустил большой раздел, который станет отличным помощником для родителей, — «Звук Дети».