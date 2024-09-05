Звук выяснил, что слушали этим летом чаще всего

По утрам пользователи Звука заряжались треком «Шоколадка» от Минаевой. Днем спасаться от жары помогала песня It’s My Life от Димы Билана и Мари Краймбрери. Вечером вы часто могли встретить людей, танцующих под «ГЛАМУР» от nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. А ночи у слушателей Звука прошли под трек «Асфальт» от Jakone и Kiliana.