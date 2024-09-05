Более 100 нелегальных мигрантов задержали правоохранители в Сириусе

По факту организации незаконной миграции было возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают общее количество иностранных граждан, которым удалось «задержаться» на побережье, а также тех, кто этому способствовал. Предположительных организаторов уже установили.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел экстренное совещание с руководителями региональных следственных управлений по вопросу противодействия возросшему уровню преступности в мигрантской среде. По словам руководителя ведомства, число правонарушений выросло в три раза, число тяжких преступлений — на 12%.
Глава ведомства отметил, что в обществе растут антимигрантские настроения. Этому способствует, по его мнению, негативные последствия неконтролируемой миграции, кратный рост числа преступлений, снижение уровня безопасности пассажирских перевозок в такси, увеличение числа пострадавших от курьеров пешеходов.
Также Александр Бастрыкин подчеркнул, что в тех регионах, где вводятся ограничения на трудоустройства мигрантов, а полицейские активно проверяют места их скоплений, ситуация понемногу начинает улучшаться.
Ранее «Югополис» сообщал, что в Краснодарском крае резко ограничили число отраслей, где могут трудоустроиться мигранты. Теперь их нельзя принимать на работу в сферу сельского хозяйства, в гостиничный бизнес, на производство, в сферу культуры и так далее. С уже работающими в этих сферах гражданами нужно будет расторгнуть договоры. Новые правила вступают в силу с 22 сентября.