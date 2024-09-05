Более 100 нелегальных мигрантов задержали правоохранители в Сириусе

Ранее «Югополис» сообщал, что в Краснодарском крае резко ограничили число отраслей, где могут трудоустроиться мигранты. Теперь их нельзя принимать на работу в сферу сельского хозяйства, в гостиничный бизнес, на производство, в сферу культуры и так далее. С уже работающими в этих сферах гражданами нужно будет расторгнуть договоры. Новые правила вступают в силу с 22 сентября.