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Накроют три волны заболеваемости: эпидемиологи рассказали, когда в Иркутск придут грипп и ОРВИ

Более 780 тысяч жителей Иркутской области переболело ОРВИ в 2023—2024 годах.

Источник: Комсомольская правда

Осень — традиционный сезон простуд. И он начинается! Прошлый, 2023−2024, для врачей в Иркутской области выдался напряженным: ОРВИ переболело более 33% населения или 781 тысячи человек. Такой показатель по региону превысил даже среднее значение по России. И надо понимать: в статистике отражены только те пациенты, которые обратились к докторам, многие предпочитают просто отлежаться дома. Так что эта цифра в действительности еще выше. Что касается гриппа, им заразились 3492 человека. Когда ждать новую волну и как себя обезопасить, рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Иркутской области Ирина Чумаченко.

Грипп в Иркутске 2024−2025: когда придет

Известный факт, что эпидсезон разделяют на три волны. Так вот, первая уже началась. Как говорят специалисты, пик придется на вторую половину сентября. Это, кстати, подтверждают наблюдения в предыдущие годы. Объясняется все просто — люди вышли из отпусков, дети вернулись в сады и школы. Вот вирусы и начали циркулировать.

— По результатам эпидмониторинга наблюдается рост показателей по всем возрастным группам. Но при этом заболеваемость остается ниже эпидемического порога. Рост связан с тем, что дети пошли в школу, сформировались новые группы в садах. Именно ребятишки определяют первый в сезоне подъем заболеваемости ОРВИ, — комментирует замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Иркутской области Ирина Чумаченко.

Второй подъем обычно протекает серьезнее. Он приходится на начало декабря и затрагивает уже все группы населения. При этом помимо разных вирусов начинают свирепствовать ГРИПП, Бока- и пневмовирусы, COVID. Следующий подъем — традиционно январь. Это опять же связано с выходом детей с каникул.

Грипп можно распознать по нескольким симптомам. Памятка с сайта Роспотребнадзора Иркутской области. Грипп в Иркутске 2024−2025: когда и где ставить прививки

А вот подумать о защите от гриппа стоит уже сейчас. Сентябрь — самое подходящее время для вакцинации. Прививочная кампания уже стартовала, с 1 сентября.

— Иммунизации в первую очередь подлежат группы риска — школьники, медицинские работники и образовательных организаций, беременные женщины, маленькие дети и пациенты с хроническими заболеваниями, — пояснила Ирина Чумаченко.

Что касается вакцины, то часть партии в Иркутскую область уже поступила: «Ультрикс Квадри» — более 184,4 тысячи доз, «ФЛЮ М» — более 71,5 тысячи доз и «Совигрипп» более 101,2 тысяч доз. Первый препарат является четырехкомпонентным и подходит для детей, второй обладает большей иммуногенностью. Он рекомендуется пожилым людям и с хроническими заболеваниями.

В рамках прививочной компании 2024−2025 годов планируется поставить вакцину более 1,4 миллионам жителей региона. На данный момент привито уже более 30 тысяч и с каждым днем их все больше.

Грипп в Иркутске 2024−2025: профилактика

По поводу мер профилактики все остается неизменным. Соблюдая базовые правила, удастся уберечь себя. Основные правила: своевременная вакцинация, ношение масок, мытье рук. Также стоит чаще бывать на свежем воздухе, меньше находиться в душных и непроветриваемых помещениях, правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

Как уберечь себя в сезон заболеваемости. Памятка с сайта Роспотребнадзора Иркутской области.