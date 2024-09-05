Накроют три волны заболеваемости: эпидемиологи рассказали, когда в Иркутск придут грипп и ОРВИ

Осень — традиционный сезон простуд. И он начинается! Прошлый, 2023−2024, для врачей в Иркутской области выдался напряженным: ОРВИ переболело более 33% населения или 781 тысячи человек. Такой показатель по региону превысил даже среднее значение по России. И надо понимать: в статистике отражены только те пациенты, которые обратились к докторам, многие предпочитают просто отлежаться дома. Так что эта цифра в действительности еще выше. Что касается гриппа, им заразились 3492 человека. Когда ждать новую волну и как себя обезопасить, рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Иркутской области Ирина Чумаченко.
Известный факт, что эпидсезон разделяют на три волны. Так вот, первая уже началась. Как говорят специалисты, пик придется на вторую половину сентября. Это, кстати, подтверждают наблюдения в предыдущие годы. Объясняется все просто — люди вышли из отпусков, дети вернулись в сады и школы. Вот вирусы и начали циркулировать.
— По результатам эпидмониторинга наблюдается рост показателей по всем возрастным группам. Но при этом заболеваемость остается ниже эпидемического порога. Рост связан с тем, что дети пошли в школу, сформировались новые группы в садах. Именно ребятишки определяют первый в сезоне подъем заболеваемости ОРВИ, — комментирует замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Иркутской области Ирина Чумаченко.
Второй подъем обычно протекает серьезнее. Он приходится на начало декабря и затрагивает уже все группы населения. При этом помимо разных вирусов начинают свирепствовать ГРИПП, Бока- и пневмовирусы, COVID. Следующий подъем — традиционно январь. Это опять же связано с выходом детей с каникул.
А вот подумать о защите от гриппа стоит уже сейчас. Сентябрь — самое подходящее время для вакцинации. Прививочная кампания уже стартовала, с 1 сентября.
— Иммунизации в первую очередь подлежат группы риска — школьники, медицинские работники и образовательных организаций, беременные женщины, маленькие дети и пациенты с хроническими заболеваниями, — пояснила Ирина Чумаченко.
Что касается вакцины, то часть партии в Иркутскую область уже поступила: «Ультрикс Квадри» — более 184,4 тысячи доз, «ФЛЮ М» — более 71,5 тысячи доз и «Совигрипп» более 101,2 тысяч доз. Первый препарат является четырехкомпонентным и подходит для детей, второй обладает большей иммуногенностью. Он рекомендуется пожилым людям и с хроническими заболеваниями.
В рамках прививочной компании 2024−2025 годов планируется поставить вакцину более 1,4 миллионам жителей региона. На данный момент привито уже более 30 тысяч и с каждым днем их все больше.
По поводу мер профилактики все остается неизменным. Соблюдая базовые правила, удастся уберечь себя. Основные правила: своевременная вакцинация, ношение масок, мытье рук. Также стоит чаще бывать на свежем воздухе, меньше находиться в душных и непроветриваемых помещениях, правильно питаться и вести здоровый образ жизни.
Как уберечь себя в сезон заболеваемости. Памятка с сайта Роспотребнадзора Иркутской области.