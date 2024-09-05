Накроют три волны заболеваемости: эпидемиологи рассказали, когда в Иркутск придут грипп и ОРВИ

Осень — традиционный сезон простуд. И он начинается! Прошлый, 2023−2024, для врачей в Иркутской области выдался напряженным: ОРВИ переболело более 33% населения или 781 тысячи человек. Такой показатель по региону превысил даже среднее значение по России. И надо понимать: в статистике отражены только те пациенты, которые обратились к докторам, многие предпочитают просто отлежаться дома. Так что эта цифра в действительности еще выше. Что касается гриппа, им заразились 3492 человека. Когда ждать новую волну и как себя обезопасить, рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Иркутской области Ирина Чумаченко.