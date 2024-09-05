В Пермском крае снизилась рождаемость и выросла смертность

В Пермском крае увеличилось количество смертей, и снизилась рождаемость. Такую статистку представил Пермьстат.
В период с января по июнь 2024 года аналитики зафиксировали снижение рождаемости и рост числа умерших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего в регионе за первые шесть месяцев родилось 10 765 человек, что на 350 человек меньше, чем за первую половину 2023 года. А умерло 17 506 человек, что на 672 смерти больше, чем в прошлом году.
Ранее «Комсомолка» писала о статистических данных Пермьстата в отношении численности населения муниципальных образований Пермского края. Возглавили топ-5 города Пермь и Березники, на них пришлась почти половина жителей региона.