В Пермском крае снизилась рождаемость и выросла смертность

В период с января по июнь 2024 года аналитики зафиксировали снижение рождаемости и рост числа умерших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего в регионе за первые шесть месяцев родилось 10 765 человек, что на 350 человек меньше, чем за первую половину 2023 года. А умерло 17 506 человек, что на 672 смерти больше, чем в прошлом году.