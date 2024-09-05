В Новосибирске первое здание подключили к теплу

Родильный дом № 7 в Первомайском районе на улице Героев Революции подключили к центральному отоплению. Об этом «Прецеденту» сообщили в пресс-службе СГК.
До начала отопительного сезона по индивидуальным заявкам руководителей, как правило, подключают социальные учреждения — школы, детские сады, больницы.
Многоквартирные жилые дома тоже могут получить тепло раньше, чем начнется отопительный сезон. Подробную инструкцию, как это сделать, смотрите здесь.
По нормативам, для того, чтобы начать подачу отопления необходимо, чтобы температура воздуха понизилась до +8 градусов Цельсия и не повышалась на протяжении пяти дней. Как правило такая погода устанавливается в Новосибирске во второй половине сентября.
Екатерина СОСНИНА.