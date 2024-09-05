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До конца этого года выйдет перезапуск «Фабрики звезд»

Константин Эрнст анонсировал, что до конца этого года на Первом канале выйдет новый проект, который станет перезапуском «Фабрики звезд». В этот раз упор будет не на исполнителей, а на авторов песен.

Источник: Звук

Константин Эрнст анонсировал, что до конца этого года на Первом канале выйдет новый проект, который станет перезапуском «Фабрики звезд». В этот раз упор будет не на исполнителей, а на авторов песен.

Заниматься отбором участников будет Юрий Бардаш, которого Эрнст считает лучшим музыкальным продюсером десятилетия, пишет ТАСС.

Как пояснил Эрнст, сейчас в России есть потребность в музыке, которая передает новые смыслы и отражает время. Известно, что организаторы уже получили около 10 тысяч песен, из которых они отобрали около 70.

Мне кажется, что совмещение таланта Юры Бардаша и таланта всей России, которая прислала свои песни, даст свой результат, и мы получим так же, как когда-то, после нескольких сезонов «Фабрики звезд», значительные изменения в пейзаже российской популярной музыки.

Константин Эрнст
генеральный директор Первого канала.

«Фабрика звезд» — российское музыкальное реалити-шоу, стартовавшее в 2002 году. Благодаря телепередаче на всю страну прославились такие артисты, как Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Дмитрий Колдун, Елена Темникова, и многие другие.

Ранее стало известно, что 14 сентября на «МУЗ-ТВ» выйдет новый сезон «Битвы поколений», в котором примут участие Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Три дня дождя», Дима Билан, «Хлеб», Лариса Долина, Ольга Бузова, Hatters и другие.