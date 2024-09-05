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В Омске 150 домов остались без газа после пожара на газопроводе

Прокуратура вмешалась в ситуацию с газоснабжением.

Источник: Комсомольская правда

В Омске прокуратура активно вмешалась в ситуацию после пожара на газопроводе, который произошел в июле.

Согласно данным пресс-службы прокуратуры, 150 жилых домов в центре города остались без газоснабжения. Прокуроры требуют срочных мер для восстановления подачи газа. Специалисты АО «Омскгоргаз» и Ростехнадзора завершают обследование поврежденных участков. Они также готовят проектную документацию для реконструкции газораспределительной сети.

Прокуратура следит за соблюдением сроков работ, чтобы жители могли снова пользоваться газом без перебоев, особенно с приближением зимы.