В Омске 150 домов остались без газа после пожара на газопроводе

Согласно данным пресс-службы прокуратуры, 150 жилых домов в центре города остались без газоснабжения. Прокуроры требуют срочных мер для восстановления подачи газа. Специалисты АО «Омскгоргаз» и Ростехнадзора завершают обследование поврежденных участков. Они также готовят проектную документацию для реконструкции газораспределительной сети.