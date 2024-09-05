Татарстанцев проконсультируют по вопросам гаражной амнистии

6 сентября в Татарстане будет работать горячая линия по вопросам гаражной амнистии. На вопросы жителей республики ответят специалисты региональных отделений Росреестра и Роскадастра.
Узнать, как оформить гараж и земельный участок в рамках закона о гаражной амнистии, можно с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: +7 (843)255−25−71. Ответы на наиболее популярные вопросы разместят на официальных ресурсах ведомства.
Акция приурочена к трехлетию действия федерального закона, позволяющего гражданам до 1 сентября 2026 года бесплатно оформить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых расположены гаражи.
С начала действия закона татарстанцы оформили в собственность более 16 тысяч объектов, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по республике.