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Татарстанцев проконсультируют по вопросам гаражной амнистии

Горячая линия будет работать завтра с 10:00 до 12:00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

6 сентября в Татарстане будет работать горячая линия по вопросам гаражной амнистии. На вопросы жителей республики ответят специалисты региональных отделений Росреестра и Роскадастра.

Узнать, как оформить гараж и земельный участок в рамках закона о гаражной амнистии, можно с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: +7 (843)255−25−71. Ответы на наиболее популярные вопросы разместят на официальных ресурсах ведомства.

Акция приурочена к трехлетию действия федерального закона, позволяющего гражданам до 1 сентября 2026 года бесплатно оформить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых расположены гаражи.

С начала действия закона татарстанцы оформили в собственность более 16 тысяч объектов, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по республике.