Татарстанцев проконсультируют по вопросам гаражной амнистии

Узнать, как оформить гараж и земельный участок в рамках закона о гаражной амнистии, можно с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: +7 (843)255−25−71. Ответы на наиболее популярные вопросы разместят на официальных ресурсах ведомства.