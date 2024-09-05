На Волгоградскую область надвигается экстремальное похолодание до +3 ℃

По данным синоптиков, 5 сентября в области и Волгограде будет переменная облачность без существенных осадков. В ночь на пятницу температура воздуха опустится до +13…+18 градусов, а в отдельных районах похолодает до +5…+10 ℃. Днем воздух прогреется до +20…+25, местами — до 30 градусов. Подует восточный ветер, скорость его порывов может достигать 15−20 метров в секунду.
6 сентября синоптики прогнозируют в регионе схожие погодные условия. В пятницу днем температура воздуха будет находиться в пределах +19…+28 градусов. В ночь на субботу похолодает до +10…+15 ℃. В некоторых населенных пунктах столбики термометров опустятся до +3…+8 градусов. При этом в светлое время суток снова станет тепло. Воздух прогреется до +19…+24 ℃, а местами и до + 28 ℃.