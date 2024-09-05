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Большие зарплаты нашли у 4,7% работников в Ростовской области

Часть работников в Ростовской области получают больше двух средних зарплат.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область стала 57-й в рейтинге регионов с самыми большими зарплатами по стране. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Судя по таблице, зарплаты выше среднего в России получают 18,6% донских работников, еще у 4,7% денежные поступления превышают две средних месячных оплаты труда. Основываясь на этих показателях Ростовскую область поместили в списке между Воронежской и Пензенской областями.

К слову, соседний Краснодарский край уступил Ростовской области и находится на 62-м месте. В этом регионе зарплату выше среднего получают 16,8% специалистов, а выше двух зарплат — 4,5%.

Лидером по высоким доходам стал Ямало-Ненецкий автономный округ, там доля работающего населения с зарплатой выше среднего по стране составила почти 66%. Замыкает рейтинг Республика Ингушетия, где высокий заработок отметили у 6,6% работников.