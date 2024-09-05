Большие зарплаты нашли у 4,7% работников в Ростовской области

Судя по таблице, зарплаты выше среднего в России получают 18,6% донских работников, еще у 4,7% денежные поступления превышают две средних месячных оплаты труда. Основываясь на этих показателях Ростовскую область поместили в списке между Воронежской и Пензенской областями.