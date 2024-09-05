В центре Самары в связи с празднованием Дня города 8 сентября 2024 года с 12 часов до конца суток (23:59) будет ограничено движение транспорта. Нельзя будет проехать по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской; по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской; по улице Вилоновской от улицы Фрунзе до улицы Галактионовской; по улице Красноармейской от улицы Фрунзе до улицы Самарской; по улице Молодогвардейской от улицы Ульяновской до улицы Вилоновской.