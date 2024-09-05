Жителям Ревды запретили выходить на митинг в защиту памятника Ленину

«Проведение акции в так называемом гайд-парке не требует согласования или уведомления. Пикеты и митинги в специально отведенных постановлением правительства местах проходят в разных городах области без каких либо препятствий весь прошлый год. И только у нас в Ревде администрация опять решила выделиться, незаконно лишая жителей конституционного права собраться мирно и высказать свое мнение», — заявил Попов, отметив, что решение о запрете будет опротестовано в суде.