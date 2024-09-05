Для уборки улиц Калининграда закупили технику за счёт резидента оффшора

Первые 11 машин уже на базе «Чистоты». Кстати, в регион они прибыли первым паромом, который принял порт Пионерского. Ещё 20 новых автомобилей в пути. Это всё специализированная техника, которая, в зависимости от снаряжения, предназначена для уборки улиц круглый год, — сообщила Дятлова.