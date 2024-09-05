Для уборки улиц Калининграда закупили технику за счёт резидента оффшора

МБУ «Чистота» получило 11 новых машин для уборки улиц Калининграда. Технику города передал резидент оффшора на острове Октябрьском — Проди’мекс Фармлэнд Групп. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
Первые 11 машин уже на базе «Чистоты». Кстати, в регион они прибыли первым паромом, который принял порт Пионерского. Ещё 20 новых автомобилей в пути. Это всё специализированная техника, которая, в зависимости от снаряжения, предназначена для уборки улиц круглый год, — сообщила Дятлова.
До конца декабря спонсор также передаст городу подметальные машины, погрузчики, пескоразбрасыватели, снегометатели, самосвалы и газонокосилки.
«Пожалуй, это тот самый случай, когда положительный эффект от работы оффшора на Острове сможет почувствовать буквально каждый житель нашего города. Одно из условий получения входного билета в САР на острове Октябрьский — социальная инвестиция в регион не менее 300 млн рублей».
Сейчас в автопарк «Чистоты» насчитывает более 160 единиц спецтехники и транспортных средств. В конце августа учреждению передали шесть новых машин для уборки улиц Калининграда. Технику приобрели на средства целевой субсидии.
Ранее власти сообщали, что бюджет Калининграда не позволяет держать большое количество людей и техники для уборки города после сильных снегопадов. В мэрии жаловались на нехватку техники и дефицит дворников.