Отели Сочи снижают цены на проживание в сентябре

Проживание в номере трехзвездочного отеля в сентябре в среднем обойдется в 11,8 тысячи рублей, что дешевле августовского тарифа на 13,6%. В отелях с двумя, одной звездами, а также без звезд стоимость составляет 5,4−5,5 тысячи рублей за сутки. Это на 9,5% ниже цены в августе.