Отели Сочи снижают цены на проживание в сентябре

В Сочи стали снижаться цены на проживание в сентябре. Наибольшее уменьшение стоимости показали четырех- и пятизвездочные отели. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«В “пятерках” Сочи летний тариф держался на уровне 38 тысяч рублей за номер, в конце августа понизился на 8%, до 35 тысяч рублей. А в сентябре цены падают на 19%: среднесуточный тариф в отелях пять звезд составляет 31 тысячу рублей в сутки», — рассказали в пресс-службе АТОР.
В четырехзвездочных отелях средняя стоимость за сутки проживания составляла 20,4 тысячи рублей. После 25 августа цена опустилась на 9%, а в сентябре — на 18,5%. Так, по данным АТОР, среднесуточный тариф сентября в «четверках» составил 16,6 тысячи рублей.
Проживание в номере трехзвездочного отеля в сентябре в среднем обойдется в 11,8 тысячи рублей, что дешевле августовского тарифа на 13,6%. В отелях с двумя, одной звездами, а также без звезд стоимость составляет 5,4−5,5 тысячи рублей за сутки. Это на 9,5% ниже цены в августе.
Ранее сообщалось, что Сочи занял первое место в рейтинге популярных мест для отдыха в сентябре.