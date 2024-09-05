В Новосибирске потеплеет до +23 градусов в сентябре

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
В Новосибирск придет бабье лето. Погода порадует горожан теплом уже в конце сентября.
— В третьей декаде преобладающая температура воздуха ночью +5,+10 градусов, днем +18,+23 градусов, с понижением температуры воздуха в середине декады до +12,+17 градусов, — рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Количество осадков за месяц ожидается в пределах нормы — 26−54 миллиметра. При этом дожди разной интенсивности будут лить по большей части в первой декаде сентября. Осадки ожидаются также и отдельные дни второй и третьей декад.
Ранее в мэрии Новосибирска назвали примерные сроки начала отопительного сезона. Горячую воду планируют пустить по батареям уже 15 сентября.