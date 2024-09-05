Фонтаны, качели-гнезда и шесть свадеб: чем удивит воронежцев фестиваль «Город-Сад»

7 и 8 сентября в Воронежском Центральном парке пройдет ежегодный 14-й фестиваль садов и цветов «Город-Сад». В этом году он посвящен году семьи и 90-летию Воронежской области. Мероприятие откроет торжественная регистрация шести пар. В этом году «Город-Сад» в целом будет иметь «домашний» формат.
Общаясь с журналистами в преддверии фестиваля, министр экологии и природных ресурсов области Наталья Ветер рассказала, как он пройдет, какие участники подали на него заявки и какие инсталляции увидят горожане.
БЮДЖЕТ 20 МИЛЛИОНОВ.
Предварительно на «Город-Сад» подали заявки 268 участников. Бюджет фестиваля, как и в предыдущие годы составит 20 миллионов, из которых 4,7 миллиона потратят на безопасность. В этом году в связи с напряженной обстановкой предприняты серьезные меры защиты гостей и участников мероприятия. Территорию Центрального парка будут охранять с помощью противодронных ружей, установленных на специальных постах за пределами парка. Вход будет осуществляться через рамки металлодетекторов, а организаторы уже озвучили список запрещенных к проносу предметов и веществ.
КОНЦЕРТ «ПЕСНЯРОВ» И СЮРПРИЗЫ ОТ ДИЗАЙНЕРОВ.
— Мы ждем на фестиваль наших больших друзей, соратников и братьев из Белоруссии, группу «Песняры», — поделилась Наталья Ветер. — Это единственный состав популярной группы. Они будут выступать на сцене «Зеленого театра» в первый день фестиваля.
В этом году, по словам Натальи Ветер, на праздник впервые соберутся участники из всех 34 муниципальных образований области. Каждый район приготовил свою концертную программу.
Предварительно все участники представили организаторам фестиваля эскизы будущих экспонатов, выставок и инсталляций. Но это не отменяет эффекта неожиданности, который всегда присутствует, призналась Наталья Викторовна.
— Я посмотрела абсолютно все 260 с лишним эскизов, — рассказала Ветер. — Они разные. Есть деревянные матрешки, деревянные зайцы, лавки. Зачастую нам предоставляют эскизы инсталляций, выполненные от руки, ручкой, даже не карандашом. Конечно, в таких случаях мы стараемся выруливать ситуацию. Порой конечная инсталляция сильно отличается от картинки и описания в проекте. Но теперь мы опытные и знаем, чего можно ожидать, и стараемся следить, чтобы максимально исправить ошибки.
ДЕФИЛЕ НЕВЕСТ.
Среди известных по прежним фестивалям участников — ландшафтный парк «Ломы» из Воробьевского района. Его выставки горожане всегда ждут с особым интересом. В этом году, следуя «семейной» теме фестиваля и любимому деревенскому формату, они представят огромные гнезда — символ семьи, в которые смогут поместиться пять человек: мама, папа и трое детей. Будут и гнезда-качели.
Будут полюбившиеся воронежцам инсталляции на воде — на пруду и ручье парка. Это будут свадебная ротонда, ромашки, мини-фонтаны.
«Изюминкой» программы станет дефиле невест, в котором примут участие исключительно многодетные матери. А любителей цветов порадует традиционный флористический конкурс.