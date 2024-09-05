Фонтаны, качели-гнезда и шесть свадеб: чем удивит воронежцев фестиваль «Город-Сад»

Предварительно на «Город-Сад» подали заявки 268 участников. Бюджет фестиваля, как и в предыдущие годы составит 20 миллионов, из которых 4,7 миллиона потратят на безопасность. В этом году в связи с напряженной обстановкой предприняты серьезные меры защиты гостей и участников мероприятия. Территорию Центрального парка будут охранять с помощью противодронных ружей, установленных на специальных постах за пределами парка. Вход будет осуществляться через рамки металлодетекторов, а организаторы уже озвучили список запрещенных к проносу предметов и веществ.