Режим ЧС сняли в Пролетарске Ростовской области после пожара на нефтебазе

Напомним, склады с топливом горели более двух недель, с 18 августа. Пожар вспыхнул после падения трех БПЛА. К 20 августа пламя прошло 10 тысяч кв. метров, 22 августа, на объекте было потушено шесть резервуаров. 2 сентября стало известно о ликвидации открытого горения.