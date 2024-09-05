Режим ЧС сняли в Пролетарске Ростовской области после пожара на нефтебазе

Режим ЧС сняли в Пролетарске Ростовской области после пожара на складах с дизельным топливом. Об этом агентству ТАСС сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.
— Режим ЧС сняли в Пролетарске, — прокомментировал Сергей Тюрин.
Напомним, склады с топливом горели более двух недель, с 18 августа. Пожар вспыхнул после падения трех БПЛА. К 20 августа пламя прошло 10 тысяч кв. метров, 22 августа, на объекте было потушено шесть резервуаров. 2 сентября стало известно о ликвидации открытого горения.
Ранее сообщалось, что при тушении пострадали 47 пожарных.