Самарскую область ждут температурные качели

Как сообщают в Приволжском УГМС, днем в четверг, 5 сентября, в регионе будет солнечно, но немного прохладнее, чем в предстоящие дни. Осадков не предвидится. Столбики термометров покажут от 17 до 22, а ветер подует с северо-востока со скоростью 5−10 м/с.
однако небо будет ясным. Воздух остынет до 2, а местами до −2. Ветер почти не будет ощущаться.
Синоптики отмечают, что в регионе сохраняется обширный малоподвижный антициклон, поэтому погода по-прежнему будет солнечной, умеренно теплой и со слабым ветром, пишет Сова.