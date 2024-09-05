Самарскую область ждут температурные качели

Как сообщают в Приволжском УГМС, днем в четверг, 5 сентября, в регионе будет солнечно, но немного прохладнее, чем в предстоящие дни. Осадков не предвидится. Столбики термометров покажут от 17 до 22, а ветер подует с северо-востока со скоростью 5−10 м/с.