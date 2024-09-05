Стало известно, какой общественный транспорт выбирают краснодарцы

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в Краснодаре в перспективе может появиться еще один вид транспорта — подземный трамвай. Строительство первого этапа трассы скоростного подземного трамвая в кубанской столице займет около шести лет, а длина линии составит 25,6 км. Об этом рассказала начальник отдела по развитию ГЧП и реализации концессионных соглашений Минэкономики Кубани Елена Тимошенко.