Стало известно, какой общественный транспорт выбирают краснодарцы

Жители Краснодара чаще всего для поездок выбирают трамвай. На втором месте по популярности — троллейбус, на третьем — автобус. Об этом свидетельствует статистика Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу МУП «КТТУ».
Всего с января по сентябрь 2024 года транспортом муниципального предприятия воспользовались 73,8 млн пассажиров.
В рейтинге трамвайных перевозок по пассажиропотоку лидирует маршрут № 5. Он перевез 7,1 млн пассажиров. Маршрутом № 8 воспользовались 6,2 млн человек, а маршрутом № 4 — 4,8 млн пассажиров.
Перечень самых востребованных троллейбусных направлений возглавляет маршрут № 4. На "четверках’за восемь месяцев проехали 2,3 млн краснодарцев. Маршрутом № 7 воспользовались 2 млн человек, № 20 — 1,9 млн человек.
Самым популярным автобусным направлением является маршрут № 10. Он доставил 2,4 млн пассажиров. 1,9 млн человек перевез маршрут № 2Е, 1,8 млн проехали на автобусах № 2.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в Краснодаре в перспективе может появиться еще один вид транспорта — подземный трамвай. Строительство первого этапа трассы скоростного подземного трамвая в кубанской столице займет около шести лет, а длина линии составит 25,6 км. Об этом рассказала начальник отдела по развитию ГЧП и реализации концессионных соглашений Минэкономики Кубани Елена Тимошенко.